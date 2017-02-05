Adana ASKİ'de, Beşiktaş galibiyeti sevinci

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ'de, Beşiktaş'a karşı alınan 61-56'lık galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

Adana ASKİ Başkanı Rahmi Pekar, yazılı açıklamasında, Beşiktaş'ı ligin ilk devresinde olduğu gibi ikinci devrede de yenmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Galibiyette, maç boyunca desteğini esirgemeyen taraftarların büyük payı olduğunu ifade eden Pekar, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna mücadeleyi bırakmayan ve yine savunmasıyla rakibi 56 sayıda tutan sporcularımızı kutluyorum. Çıkışımız devam edecek. Genç ve oldukça mütevazı olan kadromuzla büyük işler yapmaya devam edeceğiz."