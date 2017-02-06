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Kupada eşleşmeler belli oldu!
06 Şubat 2017 , 16:00
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- Basketbol
- Spor Toto Bayanlar T.K
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İzmir'de 1-4 Mart'ta düzenlenecek Türkiye Kupası'nın kura çekimi, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
1 Mart Çarşamba:
13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ
15.15 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe
17.30 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi
19.45 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş
Kupada yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
2 Mart Perşembe:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ maçının galibi / Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçının galibi
20.15 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi maçının galibi / İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş maçının galibi
Kupanın final maçı ise 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.
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- Spor Toto Bayanlar T.K
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