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- Tosyalı Toyo Osmaniye: 82 - Canik Belediyespor: 86

Tarih18 Şubat 2017 , 16:55

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- Tosyalı Toyo Osmaniye: 82 - Canik Belediyespor: 86

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Canik Belediyespor, deplasmanda Osmaniye'yi 86-82 mağlup etti.

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Ergin Sarı, Ogün Cılız, Abdullah İlik

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 26, Tuğçe İnöntepe 6, Gardner 20, Marina Baş 24, Grinsven 6, Büşra Akgün, Nazlı Bircan Gökdemir

Canik Belediyespor: Eldebrink 14, Ayşe Pelin Gürçavdı 4, Tuğba Taşçı 2, Hülya Çoklar 2, Murphy 26, Mircheva 27, Babkina 11, Miray Şahin Yıldırım

1. Periyot: 25-24 

Devre: 45-40

3. Periyot: 58-61

Beş faulle çıkanlar: 39.44 Tuğçe İnöntepe, 39.50 Gardner (Tosyalı Toyo Osmaniye)

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