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- Tosyalı Toyo Osmaniye: 82 - Canik Belediyespor: 86
18 Şubat 2017 , 16:55
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Canik Belediyespor, deplasmanda Osmaniye'yi 86-82 mağlup etti.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Ergin Sarı, Ogün Cılız, Abdullah İlik
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 26, Tuğçe İnöntepe 6, Gardner 20, Marina Baş 24, Grinsven 6, Büşra Akgün, Nazlı Bircan Gökdemir
Canik Belediyespor: Eldebrink 14, Ayşe Pelin Gürçavdı 4, Tuğba Taşçı 2, Hülya Çoklar 2, Murphy 26, Mircheva 27, Babkina 11, Miray Şahin Yıldırım
1. Periyot: 25-24
Devre: 45-40
3. Periyot: 58-61
Beş faulle çıkanlar: 39.44 Tuğçe İnöntepe, 39.50 Gardner (Tosyalı Toyo Osmaniye)
- İlgili:
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