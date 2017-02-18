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MBK Doğuş Hastanesi: 46 - İstanbul Üniversitesi: 80
18 Şubat 2017 , 16:12
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 80-46 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Aydın Karaçam, Taner Şeker, Çağkan Ertürk
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 18, Mayombo, Moss 7, Ferda Yıldız 5, Aysun Yararbaş 8, Aslı İnceer 2, Melis Talay 2, Funda Bali, Rana Derin 4, Emel Türkyılmaz
İstanbul Üniversitesi: White 12, Putnina 4, Gizem Yavuz 9, Cado 25, Hooper 15, Neslişah Cora, Ayşe Okul 2, İlayda Güner 11, Özlem Yenidünya 2, Aleyna Serçe
1. Periyot: 12-19
Devre: 23-41
3. Periyot: 36-61
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