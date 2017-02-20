Mersin'deki engelli sporcular, MBK Doğuş Hastanesi oyuncularıyla basketbol oynadı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Beyazay Derneğince yürütülen "Aşmak İçin Hareket" projesi kapsamında engelli sporcular, Mersin'de sportif etkinliklere katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu proje kapsamında engelli sporcular, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde hem antrenman yaptı, hem de yarıştı.

Etkinliğin devamında Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden MBK Doğuş Hastanesi'nin oyuncularıyla Servet Tazegül Spor Salonu'nda bir araya gelen engelli sporcular, basketbol oynadı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 1 yılı geride bıraktığını belirterek, yaklaşık 200 bin sporcuya ulaştıklarını söyledi.

Avya, engellilere yönelik farkındalığı amaçladıklarını ifade ederek, "Projenin öncelikli amacı, engellilere yönelik ön yargıların, dışlamaların, her türlü ayrımcılığın ortadan kalkması. Birbirimizle kaynaşmak için engelli ve engelsiz sporcuları, spor platformunda buluşturarak, engelleri aşmak istiyoruz." diye konuştu.

Engellilerin nasıl eğitim gördüğünü, nasıl sosyal ortamlara katıldığını bilmemekten kaynaklı bir ön yargının olduğunu belirten Avya, şunları kaydetti:

"Engelli ve engelsiz sporcular, birlikte spor yaparak bunu aşmış olacağız. Bunlarla birlikte birbirimizi tanımış, kaynaşmış olacağız. Engelli sporcular kendi alanlarındaki spor branşlarında çalışıyor, kendi sınırlarını aşmaya çalışıyor. Kendi zihinlerindeki engelleri, fiziksel engellerini aşmaya çalışıyor.