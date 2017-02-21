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"Avrupa'ya galibiyetle veda etmek istiyoruz"
21 Şubat 2017 , 13:59
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Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Melahat Aydın, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun son maçında Fenerbahçe'yi yenip Avrupa'ya galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi.
Aydın, yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını ancak lig ve Avrupa maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını söyledi.
Sezona iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen sakatlıkların peşlerini bırakmadığını belirten Aydın, "Lig ve Avrupa maçları üst üste olduğu için biraz sıkıntı çektik. Oyuncularımızın da sakatlanması bizi zorladı. Avrupa kupasına galibiyetle veda etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz ve son maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Aydın, Türkiye liginde hedeflerinin play-off olduğunu, bunun için de tüm karşılaşmaların kendileri için çok önem taşıdığını aktararak taraftarın desteğiyle play-off oynayacaklarına inandıklarını kaydetti.
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