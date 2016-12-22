Eryüz ve Can'a ceza geldi!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Gaziantep Basketbol oyuncusu Erden Eryüz'e 2, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Erdem Can'a da bir maç ceza verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta rakip takım yardımcı antrenörüne yönelik sözlerinden dolayı Erden Eryüz'e 2 maç men ve 5 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Müsabakada rakip takım oyuncusuna yönelik sözleri nedeniyle Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Erdem Can'a da bir maç men ve 5 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'ye de taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı 5 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.