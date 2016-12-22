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Tofaş'tan hasta çocuklara anlamlı ziyaret
22 Aralık 2016 , 16:46
TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Sabahattin Gazioğlu Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.
TOFAŞ Kulübünden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, hastanede UÜ Toplum Gönüllüleri Vakfı Topluluğunca düzenlenen yeni yıl partisinde çocuklarla vakit geçirdi.
Ziyaret boyunca TOFAŞ'lı oyuncularla bol bol oynayan ve fotoğraf çektiren çocuklar, yeni yılı şimdiden kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
TOFAŞ kaptanı Kaya Peker, burada yaptığı konuşmada, kulüp olarak bu tür etkinliklere çok önem verdiklerini belirtti.
Tedavi gören çocuklara acil şifa dileğinde bulunan Kaya Peker, "Organize edilen yeni yıl partisine çeşitli hediyelerle katılıp küçük kardeşlerimize moral vermek istedik. Umarız onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak, maçlarımıza gelir. Bu kez de onlar bize destek verir. Tüm temennimiz bu." ifadelerini kullandı.
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