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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları
24 Aralık 2016 , 20:25
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta mücadelesi başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 67-60
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir: 80-75
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit: 76-99
Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Galatasaray-Adana ASKİ: 64-59
Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68-78
MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe: 51-75
BOTAŞ-Beşiktaş: 41-72
Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ: 68-77
Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor: 84-52
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