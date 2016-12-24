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Beşiktaş dolusizgin
24 Aralık 2016 , 15:43
Beşiktaş Sompo Japan: 67 - Gaziantep Basketbol: 60
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, İbrahim Altıntaş
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 5, Roll 14, Clark 20, Stimac 14, Weems 2, Sertaç Şanlı 4, Strawberry, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu, İlkan Karaman
Gaziantep Basketbol: Cherry 8, Rautins 7, Altan Erol 2, Ruzic 6, Jefferson 21, Denmon 14, Balazic, Alper Özcan 2
1. Periyot: 11-10
Devre: 31-24
3. Periyot: 50-41
Beşiktaş Sompo Japan, kendi evinde konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup ederken, lig de 12'de 10 yaparak yoluna doludizgin devam ediyor.
Mücadeleye iyi başlayamayan Beşiktaş, 8-0 geriye düşse de daha sonraki dakikalarda toparlanıp, önce dengeyi getirdi sonra ise ilk yarıyı 31-24 önde kapatmayı başardı.
İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmadan 67-60'lık bir galibeyetle ayrıldı. Galibiyet serisini de 5 maça çıkarmayı başardılar.
Karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 4 dakikasında rakibine sayı şansı tanımadığı bölümde Rautins, Altan Erol ve Cherry'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı. Mola dönüşü ilk sayılarını 4. dakika sonunda Muratcan Güler ile kaydeden Beşiktaş Sompo Japan, Thompson'ın basket faulden sağladığı 3 sayılık katkıyla rakibine 5-0'lık seriyle cevap verdi ve 6. dakika 8-5 misafir takım üstünlüğüyle geçildi. Sertaç Şanlı ve Weems'in basketleriyle seriyi 9-0'a çıkararak 9. dakikada maçta ilk defa öne geçen (9-8) siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 11-10 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ikinci periyodunda Beşiktaş Sompo Japan, Clark ile sayılar üretirken, konuk ekip Ruzic ile cevap verdi ve 14. dakika 16-16 eşitlikle geçildi. Stimac ve Clark'ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 5 sayıya (23-18) çıkaran ev sahibi ekip, periyot sonunda boyalı alanda Stimac ile skorlar üreterek farkı korudu ve soyunma odasına 31-24 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına Muratcan Güler ve Roll'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle giren Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-29. Sert savunmasının ardından Roll ile skor üreten siyah-beyazlılar, son çeyreğe 50-41 önde girdi.
Mücadelenin son periyoduna Denmon'ın üç sayılık isabetiyle giren konuk ekip, farkı 6 sayıya indirdi: 50-44. Denmon ve Jefferson'ın skorlarıyla farkı azaltmaya çalışan misafir takıma Clark ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı 67-60 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol formasıyla 21 sayı kaydeden Jefferson olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Clark'ın 20, Roll ve Stimac'ın 14'er sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.
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