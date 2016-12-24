Federasyondan Beşiktaş'a ceza

Banvit - Beşiktaş Sompo Japan, mücadelesinde Beşiktaş taraftarlarının çıkarttığı olaylar ve sahaya ses bombası atmaları nedeniyle basketbol federasyonu ceza verdi.

Tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Sompo Japan, 7.500 tl para cezasına çarptırıldı. İşte o karar!

KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 1. Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, taraftarlarının ses bombası patlatmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.6. maddesi gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2. Para cezası verilmesi halinde Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde 30 gün içinde ödenmesi gerektiği ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/A maddesi gereğince kararın bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleri belirtilerek yazılı itirazda bulunulabileceğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.