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Galatasaray Odeabank'ta ayrılık
24 Aralık 2016 , 18:51
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
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