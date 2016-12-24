Galatasaray'da şok sakatlık!

Turkish Airlines Euroleague 14. hafta karşılaşmasında sahasında Anadolu Efes'i konuk eden ve sahadan 76-86 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank'a bir kötü haber de Emir Preldzic'ten geldi.

Karşılaşmanın ilk devresi sona ererken Cedi Osman ile çarpışan ve uzun bir süre yerde kalan Emir Preldzic'in karşılaşma sonrası yapılan kontrollerinde kemiğinde ödem oluştuğu tespit edildi. Sloven asıllı Türk forvet en az 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Vladimir Micov'un yarın oynanacak Pınar Karşıyaka karşısında oynaması beklenirken, bir süredir tedavisi devam eden Austin Daye'in ise önümüzdeki hafta sahalara dönmesi bekleniyor..

FCNBLOG