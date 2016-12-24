Gaziantep'de ani ayrılık

Gazantep Basketbol, Bulgar forvet Dejan Ivanov ile yolları ayırma kararı aldı. Beklenmedik bu ayrılık sonrası, 4 numara pozisyonu için oyuncu arayışlarına başlandı.

1986 doğumlu ve 2.04 boyundaki Bulgar oyuncu Ivanov, Gaziantep formasıyla ligde 11 maçta (ort 24.4 dak), 13.4 sayı, 7.0 ribaunt, 1.5 asist ortalama ile oynamıştı.

FIBA Europe Cup’da 8 maçta (ort 23.4 dak), 9.4 sayı, 4.4 ribaunt ortalama tutturmuştu.