"Gençlere süre verme açısından..."

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'e 99-76 yenilen Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in başantrenörü Can Sevim, kalan maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Sevim, sahalarında mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı kaybettiklerini belirterek, "Banvit çok iyi bir takım, sıralamadaki yerlerinden de belli. İyi basketbol oynayarak kazandılar." dedi.

Rakiplerinin kendilerine pek şans vermeden oynadığını ve işi maçın başından itibaren ciddiye aldıklarını ifade eden Sevim, "Bizim rotasyon sıkıntımız zaten belli. Bir oyuncunun faul sıkıntısına girmesi veya sakatlanması, oyunumuzun devamını getirmemize engel oluyor. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

- Banvit cephesi

Banvit Başantrenörü Sasa Flipovski ise kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerini sergilediği mücadeleden dolayı kutlayan Flipovski, "Bu karşılaşma, genç oyunculara süre verme açısından fırsat oldu. Açıkça gözüktü ki onların daha iyi öğrenmesi gereken şeyler var çünkü onlarla oynadığımız son periyodu kaybettik. Kalan maçlarda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'e başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.