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"İstediğimiz sonucu aldık"
24 Aralık 2016 , 20:18
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 100-72 yenen Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Maçın başındaki iyi savunmamızı oyunun geneline yayarak istediğimiz sonucu aldık." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Trifunovic, maça iyi başladıklarını belirterek, "Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok büyük efor sarf ettiler. Maçın başındaki iyi savunmamızı oyunun geneline yayarak istediğimiz sonucu aldık. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.
- Demir İnşaat Büyükçekmece cephesi
Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Yeşilgiresun Belediyespor'un hak ederek kazandığını söyledi.
Çıvgın, rakiplerinin istekli bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Çok net bir galibiyet aldılar, maçın ilk topunda kazanmayı istediklerini gösterdiler. Enerjilerini ve sinerjilerini sahaya yansıtarak bizi kırdılar. Bahanelere sığınmamak lazım, bizim için önemli maçtı. Perşembe akşamı Avrupa deplasmanından dönüp buraya geldik, mental ve fiziksel olarak maça hazırlanamadık, bizim için kötü bir mağlubiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.
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