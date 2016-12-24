Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'a 67-60 mağlup olan Gaziantep Basketbol da başantrenör Stefanos Dedas, maçı değerlendirdi.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Beşiktaş Sompo Japan'ı galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Karşılaşmanın sonuna kadar mücadele ettik fakat maçı dengeleyecek gerekli atışı bulamadık. Yüksek seviyede takımlara karşı kafa kafaya oynuyoruz ama galibiyeti getiremiyoruz. Büyük bir galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu tarz büyük maçları kazanmak önemli ama bu hafta TED Ankara Kolejliler ile oynayacağız. Bütün rakiplerimiz onlara karşı galip geldi. Bu maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyoruz. Maçı değiştiren adam Clark'tı. kendisi Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin en iyi oyuncularından bir tanesi. Eğer onun yerinde başka bir oyuncu olsaydı maçı kazanabilirdik. Diğer oyuncuları kontrol ettik ama onu kontrol edemedik." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol oyuncularından Altan Erol da Beşiktaş Sompo Japan'a göre dar bir rotasyona sahip olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini ancak yeterli ribaund alamadıkları için maçı kaybettiklerini savundu.