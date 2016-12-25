Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor Medical Park'ı 98-78 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, mücadelenin üçüncü çeyreğinde çok iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında rakiplerinin çok iyi performans gösterdiğini belirterek, "Rakibimiz hem iki hem de üç sayılık atışlarda çok iyiydi. Çok sabırlı oynadılar. Topu iyi kullandılar ve bizim savunmamız iyi değildi. Savunmamızı değiştirdiğimiz an maçın seyri de değişti. Kendimizi toparladık ve maçtaki en iyi reaksiyonu gösterdik. İkinci yarının başındaki reaksiyonumuzla hem savunma hem de hücum açısından çok iyi şeyler yaptık. Bu, maçın en önemli noktasıydı. Tüm oyunculara fırsat verme şansım olduğunda çok mutlu oluyorum. Ahmet Düverioğlu bugün çok iyi oynadı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe oyuncularından Ahmet Düverioğlu ise iyi oynayarak kazandıklarını belirterek taraftarlara teşekkür etti.