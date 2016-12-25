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''Atatürk önce ahlak demiş, önce ahlaklı olsunlar''
25 Aralık 2016 , 19:58
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Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman maçta herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen küfür ve hakaret yediğini, bu nedenle basın toplantısına gelmek istemediğini ancak kulübünün gereksiz yere ceza almaması için geldiğini vurguladı.
Maçın başında taraftarların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdığını hatırlatan Ataman, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen 5 bin kişi şunu unutmasın, Atatürk önce ahlak demiş. Önce ahlaklı olsunlar sonra gelip maç izlesinler." ifadelerini kullandı.
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