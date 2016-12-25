Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank'ı 78-72 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "Bence maçın önemli anı geriye düştüğümüzde bile oyuna dönmeyi başarmamız oldu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Markovic, sert bir maç oynadıklarını söyledi.

Rakiplerinin önemli oyuncularının eksik olduğuna dikkati çeken Markovic, "Biz de uzun süredir aynı problemlerle boğuşuyoruz. Ama öyle durumlarda takımlar daha çok birlik olup, daha büyük performans ortaya koyarlar. Bence maçın önemli anı geri düştüğümüzde bile oyuna geri dönmeyi başarmamız oldu. Galatasaray kazansa bile onlar için hak edilmiş olacaktı." diye konuştu.

Michael Green de önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim için çok iyi bir galibiyetti. Ayrıca benim için çok büyük anlamı var, ligdeki ilk galibiyetim oldu. Bu maç potansiyelimizi gösterdik." değerlendirmesini yaptı.