"Daha çok çalışmalıyız"

Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich, büyük bir salonda büyük bir başantrenöre ve takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Karşılaşma içerisinde planlarının bir yere kadar işlediğini belirten Bazarevich, "Coşkulu taraftarlar, maçın içerisine dahil olmamızı ve keyifli bir maç çıkarmamızı sağladı. Rakibimizin derin bir kadrosu ve nitelikli oyuncuları var. Mücadeleye asıl oyun kurucumuzdan eksik çıkmamız bizi etkiledi. Daha çok çalışmalı ve takımca olgunlaşarak önümüzdeki maçlara hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Medical Park oyuncularından Erol Can Çinko ise maça iyi başladıklarını ve ilk yarı sonunda kontrolü kaybetmelerine rağmen mücadeleden kopmadıklarını dile getirdi.