Datome coştu, Kanarya kazandı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 12.hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker Arena’da Trabzonspor Medical Park’ı konuk etti.

Çekişmeli başlayan maçta 6. dakika geçilirken skorda 13-13’lük eşitlik bulunuyordu. Bu dakikadan sonra 7-2’lik Trabzon serisi gelirken bordo mavililer oyun temposunu belirleyerek ilk çeyreği 20-25 önde kapattı.

İkinci periyot Trabzonspor çeyreğe mükemmel bir başlangıç yaparken içerden ve dışardan yüksek yüzdeli oynayarak farkı çeyreğin bitimine 6 dakika kala 16’ya kadar çıkarttı. Sonraki bölümde Luigi Datome önderliğinde oyunu eşitleyen Fenerbahçe 19-2’lik inanılmaz bir seri yaptı ve çeyrekte son dakikaya girilirken farkı 1’e indirerek skoru 41-42’ye getirdi. Sonraki hücumdan Trabzonspor eli boş dönerken sarı lacivertlilere kalan son hücumda topu tipleyen Luigi Datome ile devrenin skoru belirlendi ve Fenerbahçe soyunma odasına 43-42 önde girdi. Sezon başından itibaren istenen performansı veremeyen ve ikinci çeyrekteki geri dönüşün ateşini yakan Datome devre sonlanırken karşılaşmada 15 sayı 5 ribaund 5 asist istatistiklerini yakaladı. Her iki takım da bu devrede yüzdeli hücum ederken Fenerbahçe %68 ile ikilik, Trabzonspor Medical Park ise %63 ile ikilik ve yine %63 ile üçlük isabeti buldu.

Fenerbahçe üçüncü çeyreğe Kalinic’ten gelen 4 sayıyla başladı. Çeyrekte 2 dakika geride kalırken skor üretemeyen Trabzonspor Medical Park, ard arda gelen Fenerbahçe sayılarına da engel olamadı ve fark 11’e kadar çıkarak skor 53-42’ye geldi. Mola alan Trabzonspor molanın dönüşünde de skor üretimindeki sıkıntısını sürdürdü ve ilk sayılarını çeyrekte 3. dakika geride kalırken bulabildi. 2. çeyrekten gelen momentumu elinde bulunduran Fenerbahçe pota altından kolay sayılar bulurken çeyrekte 5 dakika geride kalırken skoru 62-44’e getirdi. Kontrolü çeyrek boyu sürdüren Fenerbahçe çeyrek skorunda 26-16 üstün olurken son çeyreğe de 69-58 önde girdi.

Son çeyreğe iki takım da karşılıklı top kayıpları ve şut kaçırmalarla başladı. Trabzonspor farkı 8’e kadar indirmeyi başardı. Farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe çeyrekte 5. dakika geçilirken 78-66 öndeydi. Maçın kalan bölümlerinde Ahmet, Berk ve Barış gibi oyunculara da süre veren Fenerbahçe karşılaşmadan 98-78 galip ayrılarak Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki 10. galibiyetini aldı.

Maç boyu %65 ile ikilik %39 ile üçlük isabeti bulan sarı lacivertliler toplamda 30 ribaund alarak 9 top kaybı yaptı.

Luigi Datome 20 sayı 8 ribaund 6 asistle maçın yıldızı olurken, James Nunnally 16 sayı 2 ribaund 1 asist, Ahmet Düverioğlu 15 sayı 9 ribaund, Bobby Dixon 13 sayı 1 ribaund 2 asist, Nikola Kalinic ve Jan Vesely ise 12'şer sayıyla oynadı.

Trabzonspor Medical Park'ta Dwight Hardy 22 sayı 3 ribaund 2 asist, Caleb Green 19 sayı 3 ribaund 5 asistle mücadele etti.