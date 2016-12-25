TOFAŞ deplasmanda kazandı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 98-74 yendi.

Müsabaka, Muratbey Uşak'tan Vasiliaukas'un 3 sayılık basketiyle başladı. İlk dakikalarda rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, dışarıdan atışlarla sayı aradı ve 5. dakikayı 14-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalar iki takımın karşılıklı ataklarıyla sürerken periyodu Muratbey Uşak 24-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk dakikalarında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın 15. dakikası 30-27 ev sahibin üstünlüğüyle geçildi. TOFAŞ ilerleyen dakikalarda Mejia ve İvannov ile daha etkili oldu. Son dakikalarda eşitliği yakalayan TOFAŞ, soyunma odasına 41-44 üstün girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu konuk ekibin etkili ataklarıyla başladı. Muratbey Uşak, sayı üretmekte zorlanırken maçın 25. dakikası 63-54 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle geçildi. İlerleyen dakikalarda aradaki sayı farkını açan TOFAŞ, üçüncü çeyreği 75-61 önde bitirdi.

Son periyodun ilk altı dakikasında sayı üretemeyen Muratbey Uşak, rakibinin ataklarına engel olmadı. Karşılaşmanın 34. dakikası 93-63 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, TOFAŞ son dakikalarda üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 98-74 kazandı.

Karşılaşmanını en skorer ismi 21 sayı ile TOFAŞ'tan Ivanov oldu.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Serhat Büker

Muratbey Uşak: Auguste 6, Berkay Candan 10, Harrison 4, Freimanis 15, Özcan Sürücü, Vassiliaukas 16, Görkem Sönmez 3, Hakan Demirel 6, Mckissic 14

TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan 6 Croker 16, Mejia 18, Kaya Peker 3, Caner Topaloğlu, Kadir Bayram, Micic 10, Copeland 16, Ivanov 21, Muhsin Yaşar

1. Periyot: 24-20

Devre: 41-44

3. Periyot: 61-75

5 faulle çıkan: 31.23 Auguste (Muratbey Uşak)