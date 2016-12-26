Galatasaray transferi bitiriyor

Justin Dentmon ve Russ Smith’in takımdan ayrılmasının ardından oyun kurucu transferi için harekete geçen Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarında son aşamaya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo’yla anlaşmak üzere.

Eurohoops kaynaklarına göre 25 yaşındaki oyun kurucuyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya gelen Galatasaray Odeabank, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Fitipaldo’yla sözleşme imzalayacak. 1.84 metre boyundaki oyuncunun bu hafta içi EuroLeague’de oynanacak Brose Bamberg karşılaşmasında forma giyme ihtimali de bulunuyor.

İtalya Ligi’nin bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından biri olan Fitipaldo, Capo D’Orlando formasıyla çıktığı 11 maçta 15 sayı, 7.5 asist ve 2.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Eurohoops