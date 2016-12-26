Zizic'in Daçka'ya transferi 'istifa' getirdi!

Darüşşafaka Doğuş, Marcus Slaughter’ın sakatlığı sebebiyle uzun süreler sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle uzun rotasyonuna takviye yapmak için kollarını sıvadı.

siyahlılar, gözünü genç yıldız Ante Zizic’e dikti. Zizic’in takımdan ayrılmasına sinirlenen Cibona Zagreb koçu Aco Petrovic, Hırvat ekibinden ayrılma kararı aldı.

Hrvole Sliskovic, Cibona Zagreb formasıyla bu sezon harikalar yaratan Zizic, takımıyla beraber Bar’a gitmedi ve Darüşşafaka Doğuş’a transferinin gerçekleşeceğini iddia etti. Birçok farklı kaynak da genç oyuncunun Darüşşafaka Doğuş’la anlaştığını doğruladı. Avrupa’nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak gösterilen ve 2016 draftının 26.sırasında Boston Celtics tarafından seçilen Zizic, henüz 19 yaşında ve 2.11 metre boyunda.



Bu sezon Cibona Zagreb formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 7 maça çıkan Zizic, bu karşılaşmalarda 16 sayı, 5.9 ribaunt ve 1.6 blok ortalamalarıyla harika bir performans gösterdi.



Balkanbasket sitesi ise Zizic’in Darüşşafaka Doğuş’a gittiğini doğrularken, olaya yeni bir boyut kazandırdı. Zizic’in takımdan ayrılmasına sinirlenen Cibona Zagreb koçu Aco Petrovic, Hırvat ekibinden ayrılma kararı aldı.

(Eurohoops)