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Galatasaray'a Uruguaylı oyun kurucu!
27 Aralık 2016 , 00:22
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AJANSSPOR ÖZEL- Justin Dentmon ve Russ Smith’in takımdan ayrılmasının ardından oyun kurucu transferine yoğunlaşan Galatasaray, aradığı ismi buldu.
Galatasaray, İtalya Ligi ekiplerinden Betaland Capo d'Orlando'da forma giyen 25 yaşındaki Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo ile anlaşmaya vardı.
1+1 yıllık sözleşme imzalayan Fitipaldo, geçen sezon 11.2 sayı, 2.6 ribaunt, 4.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamarıyla oynadı.
Fitipaldo, lisansının yetişmesi halinde Galatasaray'ın 30 Aralık Cuma günü Bamberg ile yapacağı THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında forme giyebilecek.
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