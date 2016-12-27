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Galatasaray'da sakatların son durumu
27 Aralık 2016 , 20:05
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- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Odeabank, takımında bir süredir sakatlıktan kaynaklı sorunlar yaşanıyordu. Bamberg mücadelesi öncesi sakat oyuncuların durumu netleşti. Bileği burkulan Austin Daye ve kasığında çekme olan Vladimir Micov Bamberg karşısında forma giyecekler. Alman pivot Tibor Pleiss ise mecbur kalmadıkça riske edilmeyecek. Emir Preldzic'in ise 2 ay parkelerden uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.
Diğer taraftan, Galatasaray Odeabank'ın yeni transferi Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo ise Bamberg maçında koçun süre vermesi durumunda oynaması bekleniyor.
AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
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