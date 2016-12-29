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Best Balıkesir'de kadro dışı kararı!
29 Aralık 2016 , 15:28
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Best Balıkesir'de ABD'li oyuncu Randy Culpepper, kadro dışı bırakıldı.
Kulüp başkanı Gafur Çoymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki kötü ve isteksiz performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldığını söyledi.
ABD'li oyuncunun bir süre önce takımdan ayrılmak istediğini hatırlatan Çoymak, "Teknik heyetin kararıyla kadro dışı kaldı. Bir an önce kafasını toparlayıp takıma uyum sağlamasını istiyoruz." dedi.
Ligde bu sezon 11 maçta 14,7 sayı, 1,5 ribaunt, 2,7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Culpepper, Best Balıkesir'den önce Beşiktaş Sompo Japan'da da forma giymişti.
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