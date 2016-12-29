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TBF Disiplin Kurulundan Pınar Karşıyaka'ya ceza
29 Aralık 2016 , 23:14
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- Basketbol
- TBL
- P. Karşıyaka
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Odeabank maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle Pınar Karşıyaka'ya, 1 maç seyircisiz oynamanın yanı sıra 35 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
İzmir temsilcisine, müsabakanın oynandığı salonda izinsiz şekilde sponsor reklamı yapılması nedeniyle 3 bin lira ceza veren TBF Disiplin Kurulunun, Pınar Karşıyakalı basketbolcu Soner Şentürk'e de izinsiz anons yapması sebebiyle 3 bin lira ceza kestiği kaydedildi.
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- Basketbol
- TBL
- P. Karşıyaka
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