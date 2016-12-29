Türkiye Basketbol Ligleri'nde haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 13, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

17.30 Gaziantep Basketbol-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Karataş Şahinbey)

19.00 Best Balıkesir-Yeşilgiresun Belediyespor (Balıkesir Yeni)

19.30 TOFAŞ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

31 Aralık Cumartesi:

15.00 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

17.00 Trabzonspor Medical Park-Beşiktaş Sompo Japan (Hayri Gür)

2 Ocak Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes (Ülker Sports Arena)

21.00 Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş (Abdi İpekçi)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

16.00 Bellona AGÜ-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Adana ASKİ-Girne Üniversitesi (Menderes)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Tosyalı Toyo Osmaniye (Edip Buran)

18.00 Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

19.00 Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi (Antakya)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)