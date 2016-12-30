Darüşşafaka Doğuş'un bütçesi göz kamaştırıyor!

THY Euroleague’de boy gösteren Darüşşafaka Doğuş, aldığı başarılı sonuçlar kadar bütçesiyle de adından söz ettiriyor. Son olarak Hırvat genç yıldız Ante Zizic’i kadrosuna katan Daçka’nın değeri 20 milyon Euro’ya ulaştı

THY Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi gibi iki önemli cephede mücadele veren Darüşşafaka Doğuş, uzun pozisyonunda rotasyonunu 19 yaşındaki Hırvat pivot Ante Zizic’le güçlendirirken, devler arenasında en geniş bütçeye sahip takımlardan biri olarak da sivrildi.

Hırvatistan’ın Cibona Zagreb takımında forma giyen 2.12 boyundaki genç pivotla uzun rotasyonunu genişleten Daçka’da kadrodaki oyuncu sayısı 16’ya çıkarken, Yeşil-Siyahlı kulübün oyuncu bütçesi de 20 milyon Euro’ya yükseldi. Zizic’le önümüzdeki yıl opsiyonu da elinde olmak şartıyla sezon sonuna kadar anlaşan Daçka’nın kasasından bonservisle birlikte 1 milyon Euro civarında bir para çıkarken, geçtiğimiz haziran ayında Boston Celtics tarafından draft edilen genç oyuncunun NBA’e gitmesi halinde Celtics’in ödeyeceği 650 bin dolarlık ücreti de Cibona’nın alacağı öğrenildi.

BÜTÇEDE İLK BEŞTE

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague’de yer alan kulüpler arasında en geniş bütçeye sahip 5. takım oldu. Rus CSKA Moskova’nın 35 milyon Euro ile başı çektiği listede Real Madrid 27 milyon Euro ile 2., Fenerbahçe ise 23 milyon Euro ile 3. sırada yer alıyor. Barcelona’nın 21 milyon Euro ile 4. sırada bulunduğu listede Darüşşafaka Doğuş da 20 milyon Euro ile kendisine 5. sırada yer buldu.

HT Spor