Galatasaray'a şok protesto!

Galatasaray taraftarları, kötü oyun sonrasında oyuncuları protesto ettiler.

Galatasaray taraftarları, Euroleague’de Abdi İpekçi’de oynanan maçta oyuncuları protesto etti. Son periyotta 20’li hanelere kadar çıkan fark sonrasında sinirlenen taraftarlar, “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” tezahüratı yaptılar. Galatasaraylı basketbolcular maçın bitişi ile birlikte yuhlandı.

Yeni sezon transferlerinin takıma adapte olamaması sonucunda eski gücünün üzerine katamayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’ndeki kötü gidişini sürdürdü.

Galatasaray’da yeni transfer Bruno Fitipaldo, bu maçta 10 dakika şans buldu. Uruguaylı oyun kurucu maçı sayı atamadan tamamladı.

Amk