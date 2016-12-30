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Hatay Büyükşehir: 86 - MBK Doğuş Hastanesi: 73

Tarih30 Aralık 2016 , 20:24

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Hatay Büyükşehir: 86 - MBK Doğuş Hastanesi: 73

Hatay Büyükşehir: 86 - MBK Doğuş Hastanesi: 73


Salon: Antakya 

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Ozan Gönen, Kerem Yılmaz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 9, Popovic 12, Snytsina 17, Stankovic 13, Devran Bostancı 2, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 15, Gamze Takmaz 12, Tuğba Oral 6 

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 20, Aslı İnceer, Melis Talay 3, Rana Derin, Malashenko 15, Emel Türkyılmaz, Gülşah Akkaya 10, Moss 19, Ferda Yıldız 6

1. Periyot: 16-23

Devre: 34-36

3. Periyot: 62-51

Beş faulle çıkan: 31.09 Malashenko (MBK Doğuş Hastanesi)


 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, MBK Doğuş Hastanesi'ni 86-73 yendi.

 

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