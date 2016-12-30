Ufuk Sarıca: Hayalim Milli Takım

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, A Milli Takım başantrenörlüğünün bir çalıştırıcı için en üst mertebe olduğunu ve bir gün kendisinin de bu görevi üstlenmek istediğini söyledi.

Sarıca, "Beklentim bugün için ya da yeni yönetimle ilgili değil. Ben geçmişte de söyledim. A Milli Takım'ı çalıştırmak büyük bir onurdur." dedi.

Kendisinin zaten milli takım başantrenörlüğünü hedef olarak önüne koyduğunu anlatan Sarıca, "A Milli Takım başantrenörlüğü, gelebileceğiniz en üst mertebelerden biridir. Hedeflerimden biri de bu. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ileride, bu iş bir gün inşallah olacak. Şu anda değişim olacak gibi gözüküyor. Belli değil, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bazı şartlar var, kulüp takımı ile milli takım ayrı çalıştırılır. Buna bağlı hadiseler. Zaman zaman konuşmalar oluyor ama şu an net, resmi bir şey yok." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçilmesi ve Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Kerem Tunçeri gibi isimlerin federasyon bünyesinde yer almasını değerlendiren Ufuk Sarıca, şunları kaydetti:

"Çok değerli insanlar. Kendi dallarında uzun yıllar milli takımda, kendi kulüplerinde, Hidayet başkan NBA'de olsun, büyük tecrübe edindiler. Bu tecrübeler çok önemli. Bu ekibin iyi işler yapacağına, başarılı olacağına inanıyorum. Zaman tanımak lazım. Belli değişimler sancılı olur, göğüslemek lazım. Destek olmak lazım. Belli taşlar oturunca ilerisi için gerçek projeler ortaya koyacaklarına inanıyorum. Tecrübelerini hem bundan sonraki nesillere hem Türk basketboluna aktaracaklardır. Basketbol ailesinin katkısıyla bunu ortaya koyup başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum."

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 4 maç kaybettiklerini hatırlatan Sarıca, "Bunların üçünü kazanabilirdik. Sezon başında 'Son topa kadar bütün maçları kazanmaya aday olacağız.' demiştim. Sevinçliyim, konuştuğumuz gibi bir takım oluşturduk. Artık sonuç tarafına doğru ilerliyoruz. Ligde iş play-off'larda alev alıyor. Avrupa tarafında eleme usulü maçlar oynanacak. Vitesi tekrar yükseltip hedefleri daha yukarılara taşımamız mümkün olacak gözüküyor. Aldığımız sonuçlar, ortaya koyduğumuz karakter, sezon sonunda hedef yapabileceğimiz bir takım olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Basketdergisi