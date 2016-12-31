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Karşıyaka deplasmanda kayıp
31 Aralık 2016 , 17:08
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Demir İnşaat Büyükçekmece, Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Demir İnşaat Büyükçekmece, İzmir temsilcisini 72-68 yenerek bu sezonki 6. galibiyetini elde etti. Demir İnşaat Büyükçekmece bu sonuçla evindeki son üç maçını kazanmış oldu. Son dört maçında üçüncü kez mağlup olan Pınar Karşıyaka toplamda 6. yenilgisini aldı.
Basketdergisi
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