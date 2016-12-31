Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, hücumda konsantrasyon problemi yaşadıkları için maçı kaybettiklerini öne sürdü.

Markovic, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Hücumda maç boyunca konsantrasyon problemi yaşadık. İstediğimiz gibi oynadığımız bölümlerde öndeydik. Maalesef maçın kritik yerlerinde bomboş atışlar kaçırdık. Onlar da önemli atışlar buldu. Müdafaamız iyiydi ama hücumda çok fazla hata yaptık ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka oyuncusu Muhammed Baygül ise hücumda istedikleri sayıları üretemeyince mağlup olduklarını kaydetti.