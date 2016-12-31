Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 72-68 yenen Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, savunmada doğru reaksiyon göstererek maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, kendileri için zor bir haftanın geride kaldığını belirterek, "Geçen hafta Giresun deplasmanında hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bütün hafta sakatlıklar ve hastalıklarla uğraştık. 5'e 5 antrenmanın son bölümünü düne kadar oynayamadık. Gençlerle oynamaya çalıştık. Bizim için reaksiyon maçıydı. Oyuncularım müthiş enerji gösterdi hepsini tebrik ediyorum. Savunmada doğru reaksiyon gösterdik ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Demir İnşaat Büyükçekmece oyuncusu Burak Can Yıldızlı ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını aktararak, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Geçen hafta beklemediğimiz mağlubiyet almıştık. Önümüzdeki maçı da kazanıp Türkiye Kupası'na kalmak istiyoruz." diye konuştu.