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Daye'den şok Reina tweeti!
01 Ocak 2017 , 12:51
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Austin Daye de saldırı anında Reina'da olabilirmiş.
Yıldız oyuncu Twitter hesabından paylaştığı mesajda yılbaşı yemeği için ilk önce Reina'ya gitmeyi planladıklarını fakat daha sonra vazgeçtiklerini belirtti. Daye, olaydan etkilenenler için dua ettiğini ifade etti.
Wow unbelievable had plans on getting dinner @ #Reina tonight but decided not to. Im shook up rt now! praying for all those in Istanbul 🙏🏽🇹🇷— Austin Daye (@Adaye5) January 1, 2017
Basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren üç ünlü WNBA oyuncusu; Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Essence Carson'un da Reina'daki saldırının olduğu ortaya çıkmıştı.
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