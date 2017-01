Daye'den şok Reina tweeti!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Austin Daye de saldırı anında Reina'da olabilirmiş.

Yıldız oyuncu Twitter hesabından paylaştığı mesajda yılbaşı yemeği için ilk önce Reina'ya gitmeyi planladıklarını fakat daha sonra vazgeçtiklerini belirtti. Daye, olaydan etkilenenler için dua ettiğini ifade etti.

Wow unbelievable had plans on getting dinner @ #Reina tonight but decided not to. Im shook up rt now! praying for all those in Istanbul 🙏🏽🇹🇷