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Daye'den şok Reina tweeti!

Tarih01 Ocak 2017 , 12:51

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Daye'den şok Reina tweeti!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Austin Daye de saldırı anında Reina'da olabilirmiş. 

Yıldız oyuncu Twitter hesabından paylaştığı mesajda yılbaşı yemeği için ilk önce Reina'ya gitmeyi planladıklarını fakat daha sonra vazgeçtiklerini belirtti. Daye, olaydan etkilenenler için dua ettiğini ifade etti. 

 

Basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren üç ünlü WNBA oyuncusu; Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Essence Carson'un da Reina'daki saldırının olduğu ortaya çıkmıştı.

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