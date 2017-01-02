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Abdi İpekçi'de Ataman'a tepki!
02 Ocak 2017 , 23:02
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- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Odeabank'ın Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar Darüşşafaka Doğuş yenilgisinin ardından Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın son analarında "Bu takım senin eserin" tezahüratında bulundular.
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