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Abdi İpekçi'de Ataman'a tepki!

Tarih02 Ocak 2017 , 23:02

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Abdi İpekçi'de Ataman'a tepki!

Galatasaray Odeabank'ın Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar Darüşşafaka Doğuş yenilgisinin ardından Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın son anlarında "Bu takım senin eserin" tezahüratında bulundular.

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