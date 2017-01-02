Beşiktaş'ta oynamak bir ayrıcalık

Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Erkan Veyseloğlu, siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için ayrıcalık olduğunu ve burada uzun yıllar oynamak istediğini belirtti

Erkan Veyseloğlu, Beşiktaş Sompo Japan'ın kendisi için değerine vurgu yaparak, "Bu takımda oynamak büyük bir gurur. Beşiktaş'ı koyacağımız yer Türkiye'de belli. En tepelerde olan bir takım. Buradan ayrıldığımda içimde burukluk oluyordu" dedi.

Kariyerinde Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk final heyecanını da siyah-beyazlı formayla yaşadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "O sene yaşadığımız finalden sonra üç büyüklerin basketbola ilgisi daha da arttı. Üçüncü kez bu kulübe gelmem buraya olan sevgimi gösteriyor. Burada oynamak büyük ayrıcalık. Dışarıdaki insanlar bu formayı giymek için neler vermezdi. O şansı yakalayan 12-14 kişiden olduğum için mutluyum. Gittikten sonra buranın değerini anladım. Umarım bu büyük camiada uzun yıllar görev alırım" diye konuştu.

Ligde ve Avrupa'da yaptıkları maçlarda başarılı sonuçlara imza attıklarına dikkati çeken Erkan, şunları söyledi: “Sezon başından beri istediğimiz yerdeyiz. Hem ligde hem Avrupa'da iyi gidiyoruz. Bu kadar iyi sonuçlar almamızın nedeni de iyi aile olmamız. Sezonun ortalarına gelmek üzereyiz. Önemli süreç bundan sonra başlayacak. Sonuçta Türkiye Kupası, Avrupa kupasındaki üst turlar ve ligde play-off'a yaklaşıyoruz. Bu performansımızı istikrarlı şekilde sürdürüp, güzel sonuçlar almak istiyoruz."

Taraftarların da bu başarılı ortamı özlediğini aktaran Erkan Veyseloğlu, "Üç kupada bir şeyler yapmak istiyoruz. Umarım bir ya da iki kupa alırız. Keşke hepsini alsak. En azından bir kupayla sezonu taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye liginin kalitesinin çok üst düzey olduğunu anlatan siyah-beyazlı basketbolcu, "TED Kolejliler haricinde makas açılmadı. Her takım birbirini yenecek güçte. Her hafta zorlu maçlar oynuyoruz. Diri kalmak durumundayız. Sezon sonuna kadar diriliği, düzeni ve yüksek performansı tutturan takımlar başarılı olacaktır. Başarılı takımlar içinde olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Erkan Veyseloğlu, taraftar desteği konusunda şunları kaydetti: "Sezon başında taraftarlar ilgi gösterdi. Maçlarımızı dolu tribünlere oynuyorduk. Sonrasında düşüş oldu. Yine büyük destek alıyoruz ama maçları oynarken taraftar arkamızda olursa çok daha iyi performans gösteriyoruz. Dileğimiz her maçı dolu salonda oynamak. Şampiyon olduğumuz sezon gibi üst düzey talep olursa Sinan Erdem'i dolduracak kapasitede taraftar kitlemiz var."

Ligin ilk yarısının son iki haftasında Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile yapacakları maçlara değinen tecrübeli basketbolcu, "Fenerbahçe ve Efes maçları çok önemli. Evimizde oynayacağız ve o maçlarda boş koltuk olmayacaktır. Kendi evimizde bu takımları yenersek hem kendimizi göstermiş oluruz hem de averaj yakalarız. Ligin ilk yarısını belki de lider tamamlayacak durumda olabileceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Basketdergisi