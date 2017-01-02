Blatt: ''Bizim için iyi bir galibiyet''

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Davit Blatt, Galatasaray Odeabank karşılaşmasını ikinci yarı da iyi oynayarak kazandıklarını kaydetti.

Sözlerine, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başlayan Blatt, "Avrupa Ligi'ndeki maçta Galatasaray Odeabank'a burada yenilmiştik. Bu maç için biraz motivasyonumuzu arttırdık. İkinci yarıda hücumda daha iyiydik. Topun paylaşımını iyi yaptık. Galatasaray Odeabank da hücum olarak iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunduk. Bizim için iyi bir galibiyet, mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.