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Dev derbinin biletleri satışta!
02 Ocak 2017 , 16:10
Beşiktaş Spor Kulübü pazar günü oynayacağı BSL derbi mücadelesinin biletlerinin satışa çıktığını duyurdu!
İşte o açıklama:
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 14.hafta maçında Fenerbahçe karşısına çıkacak.
Karşılaşma BJK Akatlar Arena'da 8 Ocak Pazar saat 20.30’da oynanacak.
BİLETLER SATIŞTA
Beşiktaş Sompo Japan – Fenerbahçe karşılaşmasının bilet fiyatı 20 TL’dir.
Taraftarlarımız, biletlerini www.biletix.com sitesinin yanı sıra, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Çağrı Merkezi'nden ve Biletix standlarından alabilirler.
BJK AKATLAR ARENA’YA ULAŞIM
BJK Akatlar Arena, M6 metro hattı üzerinde bulunan Nispetiye durağına yürüyüş mesafesindedir.
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