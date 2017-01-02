Dev maçta olay çıktı!

Fenerbahçe ile Anadolu Efes’i Ülker Arena’da karşı karşıya getiren mücadelede olay çıktı.

Pota altında Fenerbahçe’den Jan Vesely ile Efes’ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vururken, işin yumruklaşmaya varmasını iki takım oyuncuları engelledi.

Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verirken, olayın ardından gerginliği devam eden Çek pivot peş peşe fauller alınca, Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic tarafından kenara alındı.

Sinirlerine hakim olamadığı gözlenen Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından da su şişelerine vurdu.