Ergin Ataman'ın karavana transferleri!

Galatasaray'ı 2012-2013 sezonundan beri çalıştıran deneyimli koç Ergin Ataman'ın oyuncu tercihleri çok konuşuluyor. Özellikle bu sezon başında transfer ettiği 7 yeni yabancıdan 3'ünü göndermesi büyük bir tepki çekmiş durumda. Ayrıca bu hatalı transferlerin kulübe çok büyük maddi zararlar verdiği görüldü.

İşte Ergin Ataman'ın 2012-2017 yılları arası Galatasaray'a getirip verim alamayarak gönderdiği oyuncuların listesi:

Henry Domercant: 2012 yılında takıma katıldı fakat sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle katkı alınamadan gönderildi.

Nathan Jawai: 2013 sezonunda kadroya katıldı, Olympiakos maçında kalp krizi geçirerek sezonu dinlenerek geçirdi. 2014 sezonuna da bu isimle başlandı ama verim alınamayarak gönderildi.

Alex Maric: 2014 yılında Nathan Jawai gönderilince transfer edildi ama bekleneni veremeyerek sezonu bile tamamlayamadan gönderildi.

Ian Vougioukas: Yine kadroya 2014 yılında katıldı ama performansı bekleneni veremediği için Ergin Ataman tarafından sezonun bitmesi beklenmeden gönderildi.

Martynas Pocius: 2014-2015 sezonunu Galatasaray'da tamamladı ama performansı büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, bütçe kısıntıları nedeniyle gönderilemedi.

Arodori Pietro: İtalya'nın Cantu takımında iyi performans verdikten sonra, 2014 sezonunda transfer edildi fakat Galatasaray'da bekleneni veremedi. Sezon bitmeden gönderilen isimler arasında yer aldı.

Nolan Smith: Yine 2014 sezonunda kadroya katılan bir isim oldu, bir maçta Ergin Ataman'a havlu attığı için sezon başında gönderildi.

Joey Dorsey: 2015 sezonunda kadroya katıldı ama bir türlü takıma adapte olamadı. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle sezon bitmeden takımdan gönderilen isimler arasında yer aldı.

Curtis Jerrels: 2016 yılında sezon ortası Kazan takımından transfer edildi, sadece Eurocup'ta oynadı ama beklenen süreleri alamadı hayal kırıklığı yarattı.

Ve bu sezon:

Justin Dentmon: Sezon başı büyük umutlarla transfer edildi, fakat bir türlü bekleneni veremedi ve birçok maçta savunma yapmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Daha sonra kadro dışı kalarak Ergin Ataman tarafından gönderildi.

Russ Smith: Bu sezonun en büyük kontratlarından biri kendisine verildi(1 milyon Usd). Fakat savruk oyunu, istikrarsız performansı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderildi.

Nenad Krstic: Sakat olarak transfer edildi, bütün yaz ayı boyunca takımla çalıştı daha sonra sakatlığı bahane edilerek yollar ayrıldı.

Deon Thompson: 4-5 numara pozisyonunda oynayan ABD'li basketbolcu, Bayern Münih'te geçirdiği iyi sezondan sonra Galatasaray Odeabank'ta koç Ergin Ataman'ın gözüne giremedi ve sözleşmesi feshedildi.

AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ