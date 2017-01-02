Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yine devirdi!

Fenerbahçe: 81 - Anadolu Efes: 75

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

Fenerbahçe: Sloukas 17, Ali Muhammed 18, Datome 16, Vesely 3, Udoh 9, Kalinic 8, Ahmet Düverioğlu, Nunnally 10, Melih Mahmutoğlu

Anadolu Efes: Can Maxim Mutaf, Granger 11, Cedi Osman 14, Thomas 5, Dunston 11, Brown 9, Honeycutt, Heurtel 20, Doğuş Balbay 5

1. Periyot: 20-14

Devre: 41-34

3. Periyot: 61-56

5 faulle çıkan: 39.01 Nunnally (Fenerbahçe)

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Sloukas'ın isabetiyle ilk molaya 14-6 önde gitti. Mola dönüşü Thomas ve Brown ile üç sayılık atışlar kaydeden Anadolu Efes karşısında periyot sonunu iyi oynayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-14 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Doğuş Balbay ve Heurtel'in skorlarıyla 4-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 22-20. Her iki takımın da sert savunma yaptığı ve kolay basket bulmakta zorlandığı çeyreğin bitimine 6 dakika 48 saniye kala, pota altında Fenerbahçe'den Vesely ile Anadolu Efes'ten Brown arasında gerginlik yaşandı. Hakem, her iki oyuncuyu da sportmenlik dışı faulle cezalandırdı. Ardından bir faul daha yapan Vesely, mücadelede 14 dakika geride kalmadan 4 faule ulaştı. Fenerbahçe'nin faul hakkının erken dolmasından yararlanan Anadolu Efes, 16. dakikada Heurtel'in basketiyle eşitliği yakaladı: 25-25. Ali Muhammed'in skorer oyunuyla üstünlüğü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Dunston ve Brown'un pota altında kaydettiği isabetlerle başlayan Anadolu Efes, yakaladığı 6-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 41-40. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte Fenerbahçe; Nunnally ve Kalinic, Anadolu Efes ise Cedi Osman ve Doğuş Balbay ile dış atışlardan sayı üretti. Periyodun 8. dakikasında Anadolu Efes, Granger'ın dış isabetiyle eşitliği tekrar yakaladı: 52-52. Ali Muhammed ve Nunnally'nin basketleriyle toparlanan sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 51 saniye kala farkı 7 sayıya (59-52) çıkardı ve son periyoda 61-56 üstün girdi.

Karşılıklı isabetlerle girilen son çeyrekte Fenerbahçe, 34. dakikada Kalinic ve Udoh'un atışlarıyla farkı 8 sayıya taşıdı: 68-60. İki takımın da oyun kurucularıyla sayı bulduğu bölümde Anadolu Efes'in Heurtel ile kaydettiği skorlara Fenerbahçe Sloukas ile cevap verdi ve son 3,5 dakikaya sarı-lacivertlilerin 79-70 üstünlüğüyle girildi. Ali Muhammed'in 39. dakikada kaydettiği atışla farkı çift hanelere (81-70) taşıyan Fenerbahçe, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve sahadan 81-75 galip ayrıldı.