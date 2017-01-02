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Galatasaray'da beklenen ayrılık

Tarih02 Ocak 2017 , 12:41

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Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray Odeabank'tan bir oyuncu daha gitti!

İşte o açıklama:

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

 

Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

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