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Galatasaray'da beklenen ayrılık
02 Ocak 2017 , 12:41
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Odeabank'tan bir oyuncu daha gitti!
İşte o açıklama:
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
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