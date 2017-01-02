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"Son periyotta istediğimizi yapamadık"
02 Ocak 2017 , 23:32
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Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenildikleri maçın son periyodunda istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın, üçüncü periyodun ortasına kadar dengeli gittiğini belirterek, "Maçta biz kenardan katkı alamadık. Darüşşafaka Doğuş da çok kapasiteli bir takım. Baktığınız zaman bütçeleri bizim bütçenin 2-3 misli. İyi bir antrenörleri ve iyi oyuncuları var. Biz dış atışlarda çok şut kaçırdık. Sinan ve Diebler birçok şutta isabet bulamadı. Savunmada da yorulunca rakibimiz maçı kazandı. Aslında maçın hakkı bu değildi. Son periyotta istediğimizi yapamadık." diye konuştu.
Sakatlığı bulunan oyuncuları Austin Daye'nin iyileşmesini beklediklerini dile getiren Ataman, "Daye yakında aramıza katılacak. Ayrıca yeni oyuncumuz Fitipaldo da henüz uyum sağlayamadı. O da normal oyunu oynamaya başlayınca kadro derinliğini sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.
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